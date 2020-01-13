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Niğde'de öğrenciler hem okuyor hem para kazanıyor

Okuldaki dersler sayesinde meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri ürünler karşılığında da para kazanıp harçlıklarını çıkarıyor.

DHA | 13.01.2020 - 08:49..
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Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim, motor, elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojileri olmak üzere 6 alanda eğitim veriliyor.

Mobilya iç mekan tasarım, metal, makine ve elektronik teknolojisi alanlarında öğrencilerin, ortaya çıkardığı eserlerin satışından harçlıklarını çıkardıklarını çıkarttıklarını belirten okul müdürü Harun Kısacık, "Bu uygulamalarda genellikle öğrencilerimiz çalışıyor. Masa, koltuk, sıra, sandalye ve amfi sisteminin yapıldığı lisede, Niğde merkezde bulunan bütün okulların ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -2

HEM HARÇLIKLARINI ALIYORLAR HEM EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Bin öğrenci ve 100 öğretmen ile Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kentin en büyük okul olma özelliği taşıdığını kaydeden okul müdürü Harun Kısacık, “Burada devlet kurumlarımıza ve özel sektörlere işler yapmaktayız. Döner sermaye olarak da burada yaptığımız işler karşılığında öğrencilerimiz yaptıkları iş karşılığında harçlıklarını almak da hem de eğitimlerine devam etmektedir. Ülke ekonomisi ve istihdama faydamız bulunmaktadır. Öte yandan işletmelerin aradığı kalifiye eleman yani aranan elemanları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında işsiz kalmıyorlar” diye konuştu.

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -1

CİRO 5 KAT ARTTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şube Müdürlükleri'nin desteğiyle 2018 yılındaki cirolarını 2019 yılında 5’e katlayarak 1 milyon 400 bin TL gelir elde ettiklerini aktaran Kısacık, bu yıl cirolarını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -3

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -4

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -5

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -6

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -7

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -8

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -9

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor -10

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