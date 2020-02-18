1 Sergen Yalçın antrenmanda şov yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugünkü antrenmanda attığı gol ve yaptığı şık hareketlerle futbolcuları kendine hayran bıraktı.

2 Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti Otomobil sürücüsü ve otobüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirine girdi. Darbedilen şoför, beyzbol sopasıyla karşılık verdi.

3 AK Parti Sözcüsü: Darbe tartışması lüzumsuz gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbe söylentileri için "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir." dedi.

4 Eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl ceza Kayseri'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayan Waaled Alsalmo (19), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 İpotekli konut satışlarında, 8 yılın en iyi performansı TÜİK'in açıkladığı 2020 ocak ayı istatistiklerine göre Türkiye'de 113 bin 615 konut satıldı. Konut kredi faizlerindeki indirimler ise ipotekli konut satışları yüzde 546 artışla 42 bin 237'ye çıkarttı.

6 Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu Akdeniz ilçesinde, palyaçoluk yaparken bir kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan genç, " Ailemi ben geçindiriyorum, ekmek paramı kazanıyorum." dedi.