Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti

Niğde'de Bor Caddesi üzerinde, otomobil sürücüsü A.E. ile özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında, sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
ÖNCE DAYAK YEDİ SONRA BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'ye vurmaya başladı. M.E.'nin de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdiği belirtildi.
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KAVGA DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ
Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıya da taşarken, kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ
A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.