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Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti

Otomobil sürücüsü ve otobüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirine girdi. Darbedilen şoför, beyzbol sopasıyla karşılık verdi.

DHA | 18.02.2020 - 15:41..
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Niğde'de Bor Caddesi üzerinde, otomobil sürücüsü A.E. ile özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında, sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

ÖNCE DAYAK YEDİ SONRA BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'ye vurmaya başladı. M.E.'nin de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdiği belirtildi.

Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti ViDEO

KAVGA DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıya da taşarken, kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.

Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti

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