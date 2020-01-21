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Nijerya'da petrol hırsızlığı ülke ekonomisini çökertiyor

Petrol üretimi sıralamasında dünyada 15. sırada bulunan Nijerya, ülke içinde yaşanan petrol hırsızlığından dolayı, petrolü bulduğu için mutsuz.

AA | 21.01.2020 - 16:06..
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Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Nijerya'da petrol hırsızlığı ülke ekonomisini çökertiyor

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapsa da en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamıyor.

Nijerya'da petrol hırsızlığı ülke ekonomisini çökertiyor

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN PETROL HIRSIZLIĞIDEVAM EDİYOR

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan önlemlere rağmen petrol hırsızlığının ve sabotajlarının devam ettiğini söyledi.

Nijerya'da petrol hırsızlığı ülke ekonomisini çökertiyor

ÜLKE EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kyari, NNPC tesislerinin de hırsızlar tarafından sıklıkla saldırıya uğradığını belirterek, "2001 ile 2019 yılları arasında ülke genelindeki petrol boru hatlarına 45 bin 347 saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Petrol hırsızlığı, yasa dışı petrol rafinerileri ve petrol boru hatlarına yönelik sabotajların Nijerya'nın gelirlerine önemli tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kyari, bunun ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

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