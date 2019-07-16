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İşsizlik oranı yüzde 13 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 10:03..
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.

NİSAN AYINDA İŞSİZLİK YÜZDE 13

İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile yüzde 23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 13 oldu

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 46 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

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