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Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından dövülerek öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının yakınları sinir krizleri geçirirken, onlarca kadın da eylem yaptı.

DHA | 11.07.2019 - 15:04..
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Bursa’da önceden sipariş ettiği gelinliğini almak için 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar’la (32) Akar’ın evinde buluşan Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı.

ALDIĞI DARBELERLE BİLİNCİNİ KAYBEDİP, BAYILDI

Tartışma büyüyünce Akar, nişanlısı Yalçın’ı darbetmeye başladı. Genç kız aldığı darbelerle bilincini kaybederken, Akar ise 'sinirleri yatışsın' diye dışarı çıktı. Faturalarını ödeyen Akar, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndüğünde nişanlısının halen baygın vaziyette yattığını gördü. Akar’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın’ın çoğu baş bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Yalçın’ın darp neticesinde yaralandığını tespit eden sağlık ekipleri, polise bilgi verdi.

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

SUÇMALARI REDDETTİ ANCAK BOYNUNDAKİ İZLER ELE VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Akar’ı gözaltına alırken, genç kız ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Akar, ilk başta nişanlısını darp ettiğini kabul etmese de boynundaki çizikler kendinisi ele verdi. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; genç kız ise 2 gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

SON YOLCULUK

Düğün gününde ölen genç kız, ailesinin oturduğu Emek Mahallesi’nde Adnan Menderes Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

KADINLAR PROTESTO ETTİ

Yalçın’ın düğünü yerine cenazesinde bir araya gelen yakınları ve çok sayıda kadın genç kızın öldürülmesini, protesto etti. Kadınlar, Songül Gelin için yazılan bir şiiri okuyarak ‘Kadına uzanan eller kırılsın’ diye slogan attı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın’ın annesi katılmazken, acılı baba kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

Tabutu duvağıyla süslenen genç kız, cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi


Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın defnedildi


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