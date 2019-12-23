Nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında, bir gün sonra düğün yapacak olan Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre Akar arasında, takı tartışması çıktı.

Tartışma sırasında Yunus Emre Akar, nişanlısını banyoda döverek öldürdü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın, girip çıktığı tespit edildi.





TUTUKLANDI

Yunus Emre Akar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





''SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM''

Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, sanık Yunus Emre Akar'ın, “Songül benim evime geldi. Bir süre oturup, düğünle ilgili konuştuk. Takı meselesi yüzünden ailelerin az yaptığı konusunda tartıştık. Daha sonra banyoya girdi. Ben fatura yatırıp geldiğimde Songül'ün yerde ayaklarını karın bölgesine çekerek oturduğunu gördüm. Daha sonra nabzına bakıp, kalp masajı yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Boynunda kırığın ve vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ben Songül’e bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” savunması yer aldı.





MÜEBBET İSTEMİ

Savcının hazırladığı iddianame Bursa 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmesinden sonra sanık Yunus Emre Akar'ın, 'müebbet' hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.



