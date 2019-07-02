Nokia 3310'da olup akıllı telefonlarda olmayan 5 özellik

Her gün akıllı telefon haberlerinden sıkılan okuyucularımız için bir değişiklik yapalım istedik ve bundan tam 19 yıl öncesine geri döndük.

1 Eylül 2000 tarihinde Nokia 3210'un yenilenmiş hâli olarak duyurulan Nokia 3310, piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra tam 126 milyon adet satarak rekorları altüst etti. Gerek şarj süresiyle gerek sağlamlığıyla şimdiye kadar piyasaya çıkmış bütün telefonlara taş çıkaran Nokia 3310, daha sonra yenilenmiş hali ile yeniden piyasaya çıksa da bu telefon, ilk 3310'un yerini tutmadı.

Nokia 3310'un özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak;

Geniş ekran (84 X 84 pixels)

5 satır ekran

Liste şeklinde menü

2 yönlü gezinti tuşu

17 dil desteği

Rahat tuşlar

35 zil sesi, 7 tane besteleyici kayıt yeri

24 arama kaydı tutma

Hızlı arama

SMS

Resimli mesajlar

Ses etiketi

Yeşil arka ışıklandırma

Değiştirilebilir ön arka kapak

Ağırlık: 133 gram

Boyutlar: 113x48x22

Lithium Ion 1000 mAh batarya

Bekleme süresi: 245 Saat

Konuşma süresi: 4.5 Saat

Her ne kadar yukarıdaki birçok özellik günümüzde pek işe yaramasa da 3310'da olup, günümüzdeki akıllı telefonlarda olmayan birkaç özellik bulunuyor. İşte Nokia 3310'un akıllı telefonlarda olmayan 5 özelliği:

1. ŞARJ ÖMRÜ

Eğer siz de daha önce Nokia 3310 kullandıysanız yukarıdaki 'battery low' uyarısıyla çok sık karşılaşmadığınızı hatırlarsınız. Günümüzdeki akıllı telefonların maksimum 2 güne kadar şarj ömrü sunması nedeniyle kullanıcılar şarj sorunundan dert yansa da Nokia 3310, kullanıcılara sunduğu 245 saat (10 gün) bekleme süresiyle günümüz akıllı telefonlarına açık ara fark atıyor.

2. GÜÇLÜ VE DAYANIKLI TASARIM

Nokia 3310, sağlam ve dayanıklı yapısı nedeniyle kullanıcılara oldukça güven verdi. Şimdiki akıllı telefonlarda bulunan cam yapı nedeniyle kullanıcılar telefonları düşürme korkusu yaşasalar da Nokia 3310'un böyle bir problemi yoktu.

3. BESTELEYİCİ

Hayatlarında akıllı telefonlardan başka telefon kullanmayan kullanıcılar, yukarıdaki kodların ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Nokia 3310'da bulunan besteleyici özelliği, kendi zil sesinizi kendiniz yapmanızı sağlıyordu. Tuşlara basarak notaları oluşturup ardından oluşturduğunuz müziği dinleyip kaydedebiliyordunuz.

Eğer hala Nokia 3310'unuz varsa bu melodi de bizden size gelsin :)

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4. BASİT AMA EĞLENCELİ OYUNLAR

Eğer ilkokul veya lise yıllarında 3310 kullandıysanız, arkadaşlarınızla yılan oyununda en yüksek skoru elde etmek için yarıştığınızı mutlaka hatırlayacaksınız. Nokia 3310'da bulunan oyunlar, her ne kadar günümüz oyunlarıyla kıyaslanamayacak kadar basit olsa da yine de oynaması oldukça keyifliydi. En azından Nokia 3310 ile oyun oynarken şarj endişesi yaşamak zorunda kalmıyordunuz.

5. DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖN KAPAK, ARKA KAPAK, TUŞ TAKIMI VE BATARYA

Piyasaya çıkan ilk akıllı telefonların arka kapakları ve bataryalı aslında kolayca değiştirilebiliyordu. Ancak zamanla telefon üreticileri bu durumun önüne geçti ve bataryaları telefonun içine yerleştirerek arka kapağı da sabitledi. Nokia 3310'un ise böyle bir derdi yoktu. Telefonun arka kapağı, ön kapağı, bataryası, hatta tuş takımı bile değiştirilebiliyordu.

Siz de Nokia 3310 ile yaşadığınız deneyimi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

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