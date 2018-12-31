Nokia, 5G ile rakiplerini tekrar yakalamayı hedefliyor

5G teknolojisinin gelişimi bazı şirketler için çok önemlidir. Nokia kesinlikle bu şirketlerden bir tanesi. Nokia, Finlandiya mobil iletişim pazarında güçlü bir ivme kazanıyor ve Finlandiya'yı 5G teknolojisinin gelişimi için küresel rekabette öne çıkarıyor.

Nokia'nın hisseleri, özellikle 5G teknolojisinin gelişmesi nedeniyle 2018'de yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. GSMA İstihbarat Araştırma Direktörü Tim Hatt, “Nokia, son 15 yılda akıllı telefon pazarında geriye düştüğü gibi, 5G teknolojisi ile lider konumuna geri dönmeye çalışıyor” dedi.





NOKIA, ÇEŞİTLİ 5G TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİYOR

5G ağ bağlantıları daha hızlı ve daha kısa gecikme süresine sahip. Bu durum, cihazlar arasındaki etkileşim gecikmelerini azaltıyor ve indirme hızlarını artırıyor. Nokia, 5G'nin potansiyelinin yalnızca indirme hızına yansımadığını söyledi. Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan global merkezde Nokia, ileri imalattan sağlık sektörüne kadar çeşitli sektörlerde 5G uygulamalarını tanıttı. Nokia'nın araştırma ve teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Lauri Oksanen, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G'nin herkesin hayatına gireceğine inanıyorum.” dedi.





NOKIA'NIN HEDEFİ BÜYÜK

Ocak 2019'da Finlandiya, ticari 5G ağı açan ilk ülkelerden biri olacak. İsveçli telekomünikasyon şirketi Telia, ticari 5G lisansı alan üç operatörden biri. Şirket, 5G teknolojisini Finlandiya'da test etmek için Nokia ile bir ortaklık kurdu. Telia'nın Finlandiya'daki 5G proje direktörü Janne Koistinen, Nokia'nın kablosuz teknolojideki başarıları devlet desteğiyle birleştiğinde, Finlandiya'nın 5G teknolojisi için daha büyük ülkelerle rekabet etmesini sağlayacağını ifade etti.





