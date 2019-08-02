taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5975
Euro
6.2145
Altın
1436.27
Borsa
101039.43
Gram Altın
258.818

Nokia 9.1 PureView 5G yıl sonuna doğru satışa çıkacak

Nokia'nın 5 arka kameraya sahip Nokia 9 PureView modelinin 5G destekli sürümü Nokia 9.1, 2019'un son çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Nokia, geçtiğimiz şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5 arka kameraya sahip Nokia 9 PureView modelini tanıtarak, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Şirket, şimdi ise bu telefonun 5G destekli daha geliştirilmiş bir sürümü olan Nokia 9.1 PureView üzerinde çalışıyor.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda, Nokia 9.1 PureView 5G modelinin 2019'un üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı yer alıyordu, ancak yeni raporlara göre telefon yeni özellikler ve geliştirmeler ile bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak ve satışa çıkacak.

nokia

HMD GLOBAL TELEFONU TEST EDİYOR

Yeni raporlara göre Nokia telefonların arkasındaki isim HMD Global, Nokia 9.1 PureView 5G'yi test ediyor ve herhangi bir sorun çıkmamasını sağlamak için çalışmalar yapıyor. Telefonla ilgili hiçbir sorun kalmadığında şirket,  gelecek aylarda 5G destekli modelini satışa çıkaracak.

Nokia 9 PureView, piyasaya sürüldüğünde bazı sorunlar yaşadı. Şirketin bu sorunların tekrarlanmasını istemediği ve dolayısıyla Nokia 9.1 PureView'ın lansmanı için acele etmediği söyleniyor.

nokia

Ayrıca, Nokia 9.1 PureView 5G modelinin, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacağı ve bir önceki modele göre kamera performansının daha iyi olacağı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde telefon ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

75
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

116
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

138
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

84
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

69
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

27
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir