Nokia 9.1 PureView 5G yıl sonuna doğru satışa çıkacak

Nokia, geçtiğimiz şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5 arka kameraya sahip Nokia 9 PureView modelini tanıtarak, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Şirket, şimdi ise bu telefonun 5G destekli daha geliştirilmiş bir sürümü olan Nokia 9.1 PureView üzerinde çalışıyor.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda, Nokia 9.1 PureView 5G modelinin 2019'un üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı yer alıyordu, ancak yeni raporlara göre telefon yeni özellikler ve geliştirmeler ile bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak ve satışa çıkacak.

HMD GLOBAL TELEFONU TEST EDİYOR

Yeni raporlara göre Nokia telefonların arkasındaki isim HMD Global, Nokia 9.1 PureView 5G'yi test ediyor ve herhangi bir sorun çıkmamasını sağlamak için çalışmalar yapıyor. Telefonla ilgili hiçbir sorun kalmadığında şirket, gelecek aylarda 5G destekli modelini satışa çıkaracak.

Nokia 9 PureView, piyasaya sürüldüğünde bazı sorunlar yaşadı. Şirketin bu sorunların tekrarlanmasını istemediği ve dolayısıyla Nokia 9.1 PureView'ın lansmanı için acele etmediği söyleniyor.

Ayrıca, Nokia 9.1 PureView 5G modelinin, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacağı ve bir önceki modele göre kamera performansının daha iyi olacağı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde telefon ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.