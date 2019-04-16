Notre Dame Katedrali için 388 milyon euro bağış

Fransa'nın başkenti Paris'te dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları için 388 milyon euro daha bağış yapıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin 50 milyon euro bağış yapacağını açıklarken, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, katedralin restorasyon çalışmaları için 10 milyon euro katkıda bulunacaklarını açıkladı.

ŞİRKETLER BAĞIŞ İÇİN YARIŞTI

Fransız kozmetik şirketi L'Oreal 200 milyon avro, Total 100 milyon avro, telekomünikasyon şirketi Bouyges'un Genel Müdürü Martin Bouyges 10 milyon avro, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere 10 milyon euro, Fransız bankası Credit Agricole 5 milyon euro, bilgisayar şirketi CapGemini bir milyon euro değerinde bağış yapacağını duyurdu.

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın VİDEO

VAKIFLAR BAĞIŞ BAŞLATTI

Fransa'nın tarihi eserleri hakkında çalışmalar yapan Miras Vakfı da dün başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon avro toplandığını bildirdi.

Katedralin yeniden inşa çalışmaları için Fransa'nın milyarder Pinault ailesi 100 milyon avro ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton 200 milyon avro bağışta bulunacağını daha önce açıklamıştı.

Böylece katedral için toplanan bağış miktarı 688 milyon avroyu buldu.

Dün katedralde çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangını "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." demişti.