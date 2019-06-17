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Nurhak Dağı'nda yaralanan öğretmen helikopter ile kurtarı

Kahramanmaraş'ta mantar toplamak için çıktığı Nurhak Dağı'nda düşüp yaralanan öğretmen, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AA | 17.06.2019 - 02:56..
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Kahramanmaraş'ta öğretmenlik yapan Sabri Taş ile Ahmet Kadiroğlu, mantar toplamak için Nurhak Dağı Kızılca mevkisine çıktı. Mantar toplarken dengesini kaybeden Kadiroğlu, kayalık bölgede yuvarlanarak yaralandı.

Taş'ın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Nurhak Dağı'nda yaralanan öğretmen helikopter ile kurtarı

HELİKOPTER AMBULANS İLE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye ulaşan jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yaralı Kadiroğlu ile arkadaşı Taş'ı Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Nurhak Dağı'nda yaralanan öğretmen helikopter ile kurtarı

Burada tedavi altına alınan Kadiroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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