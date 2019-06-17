Nurhak Dağı'nda yaralanan öğretmen helikopter ile kurtarı

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50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

Antalya'da, Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahil, iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürülerek düzleştirildi.