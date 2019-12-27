Nurseli İdiz, Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı

Usta oyuncu Nurseli İdiz, bir magazin programına konuk oldu. Bir dönem Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında jüri üyeliği yapan İdiz, Beren Saat’i vefasızlıkla suçladı.

İşte Nurseli İdiz’in açıklamalar:

"Beren’i biz seçtik ‘Türkiye’nin Yıldızları’ programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi.

Beren çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte.

"YARIŞMADAN BAHSETMİYOR"

Yarışmadan sonra hiç görüşmedik. Beni aramak zorunda değil ama yarışmadan da bahsetmiyorlar. ‘Ben bu yarışmadan çıktım’ demiyor.

Sonuçta oyunculuk yarışmasıydı, güzellik yarışması değildi. Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı.

"ENGİN SAHİBİ BİR ÇOCUK"

Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler."

Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında Engin Akyürek birinci Beren Saat ise ikinci olmuştu.