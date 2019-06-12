Ödemiş’i sağanak vurdu

İzmir’in Ödemiş ilçesi şiddetli yağışlara teslim oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, “İzmir genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 18.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” şeklindeki uyarısından birkaç saat sonra Ödemiş’te adeta gökyüzü delindi.

BİR BUÇUK SAATTE SEL

Saat 15.15 sularında başlayan ve bardaktan boşalırcasına yağan yağmurla birlikte önceki dönemlerde de su baskınlarının yaşandığı Enstitü, Hürriyet ve Gazi caddelerinde bilindik görüntüler ortaya çıktı. Mazgalların yetersiz kaldığı yağışla birlikte caddeler, sokaklar dereye dönüştü. Yükselen su dükkanlara kadar girdi. Hürriyet ve Gazi caddelerinin bazı noktalarında vatandaşlar mazgal kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Mazgal kapaklarında biriken çöpler ise dikkatleri çekti.

Caddelerde suların yükselmesi sonrası Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Enstitü ve Hürriyet caddelerini yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafiğe kapattı. Çarşı bölgesinin yanı sıra Atatürk Mahallesinde Saraçoğlu Stadının hemen yanında Çamlık’ta bulunan dükkanlarda, Stat Sokak’ta su baskınları yaşandı, vatandaşlar İZSU’dan yardım istedi. Sanayi sitesinde de su baskınları meydana geldi.



