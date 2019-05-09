ODTÜ'nün tr alan adı yönetim yetkisini BTK devraldı

Bir web sitesinin internetteki adı veya adresi anlamına gelen alan adı, internet sitelerinin IP adreslerini daha akılda kalması için normal adreslere çeviriyor. Dünya genelinde kullanılan alan adları ise gTLD(Generic Top Level Domain) ve ccTLD (Country Code Top Level Domain) olmak üzere ikiye ayrıllıyor.

gTLD alan adları .com, .net, .org gibi uzantılara sahipken, ccTLD alan adları ise ise .de, .uk, .tr gibi ülkelere özel uzantıları kullanıyor. Aynı zamanda bu alan adları, sadece belirli belgelerle ve kimlik bilgileri ile alınabiliyor.

1990 yılından bu yana ODTÜ'de bulunan .tr alan adları yönetim yetkileri, ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında yapılan protokol ve IANA/ICANN'in onayı ile BTK'ye geçmiş oldu:

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol ile üniversitenin 1990'da IANA/ICANN'den alınan uluslararası yetki ile başladığı ve 29 yıldır sürdürdüğü ".tr" ülke kodlu alan adları yönetiminin teknik, idari ve sponsor yetkileri de BTK'ye geçti.

KAYIP SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Alan adı sisteminin, bu geçiş sürecinden BTK ile uyumlu bir şekilde, internet ekosisteminin zarar görmeden ve daha da büyüyerek çıkması için gereken çaba ile özen gösterilecek. Bu süreçte ve sonrasında, interneti Türkiye'ye getiren ODTÜ'nün, internetin gelişmesi, yaygınlaşması için öncü rolü devam ettirilecek ve sistemin devri sürecinde hizmette aksama veya kullanıcılar açısından bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

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