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Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü

Osmaniye’de öfkeli bir baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu, evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.

İHA | 19.10.2019 - 13:41..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Kadirli 7 Mart İlkokulu'nda 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı.

Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı.

EVİNE ALIP, YUMRUKLADI

Okul çıkışında H.E.'nin evlerinin önünden geçen K.A., üzerine su atan arkadaşını evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E.’yi şikayet etmek istedi. Bu duruma öfkelenen baba, kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşındaki K.E.’yi evin içine çekerek, yumruk attı.

Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü

ELİNDEN ZOR KURTULDU

Yere düşen ve kendisini döven A.E.’nin elinden zor kurtulan küçük çocuk, evine gittiğinde olup biteni ailesine anlattı. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.'nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu. Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen anne Yasemin Ateş, "Çocuğumu içeri çekip, yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı, zor durduruyor. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum.” dedi.

Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü

SERBEST KALDI

Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü

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