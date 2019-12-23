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Öğrenci grubu bir kişiyi darbetti bir kişi de bıçakladı

Bakırköy'de bir lise öğrencisi, başka bir öğrenci grubu tarafından bıçaklandı. Aynı öğrenci grubu başka bir öğrenciye saldırdığı anları ise cep telefonuyla kaydetti.

İHA | 23.12.2019 - 06:27..
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Geçtiğimiz Cuma günü, profesyonel dansçı olduğu öğrenilen İstanbul Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisi Berhan T., okul çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenci B.Ç. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

Neye uğradığını şaşıran Berhan T., kendisine saldırıların elinden kurtularak kaçmaya çalıştı. Ancak, yaklaşık 400 metre kaçtıktan sonra grup tekrar Berhan T.’yi yakalayarak darbetmeye devam etti. Bu sırada B.Ç. isimli öğrenci yanında getirdiği bıçakla Berhan T.’yi karnından bıçakladı. Bıçak darbelerinin ardından Berhan T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan grup ise kaçarak kayıplara karıştı.

Öğrenci grubu bir kişiyi darbetti bir kişi de bıçakladı

AĞIR YARALANDI

Bu sırada yoldan geçen başka öğrenciler ise Berhan T.’ın yerde kanlar içinde kaldığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan saldırgan grup öğrencilerini yakalamak için çalışma başlattı.

DARP ANLARINI KAYDETTİLER

Öte yandan B.Ç. ve arkadaşlarının daha önce başka bir öğrenciye aynı şekilde saldırarak darbettiği tespit edildi. Aynı zamanda bu darp girişimi ise başka öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öğrenci grubu liseli genci darbetti VİDEO

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