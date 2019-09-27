Dün merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8'lik deprem, herkesi korkuttu.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİ DIŞARI ÇIKARTTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul’da yaşanan ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri, kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı.

Öğrencilerinden depremde kalp krizi geçiren öğretmene veda ViDEO

EVDE FENALAŞTI

Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, daha sonra farklı bir okulda eğitim gören çocuğunu almak için görev yaptığı okuldan ayrıldı. Çocuğunu okuldan aldıktan sonra evine giden Eryılmaz, bir anda fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz’ın, kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eryılmaz’ın morga kaldırılan cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eryılmaz’ın cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlanmak için görev yaptığı okulun bahçesine getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eryılmaz’ın eşi Türkan Eryılmaz, yakınları, öğrencileri ve görev arkadaşları katıldı.

Eryılmaz’ın tabutunu gören öğrencileri ve eşi Türkan Eryılmaz gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra Eryılmaz’ın cenazesi, memleketi Kırıkkale’ye uğurlanmak üzere dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Eryılmaz’ın, yarın memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.