Derslerinde rap müziği kullanan Merkez İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Musab Tozluk bu sayede öğrencilerin hem derse olan ilgilerini artırdı hem de İngilizceyi öğrenmelerini kolaylaştırdı.

İNGİLİZCE DERSLERİNİ SEVDİRDİ

Musab Tozluk, derslerinde drama, oyun, şarkı gibi yöntemleri kullanan Tozluk, özellikle rap tarzı müzikle İngilizce kelimelerin çocukların hafızasında daha kalıcı olmasını sağlıyor.

Oldukça eğlenceli geçen derslere tüm sınıf eşlik ederken İngilizce dersleri en sevilen ders haline geldi.

Öğrencilerine rap müzik yaparak İngilizceyi öğretiyor ViDEO

"DAHA KALICI HALE GELİYOR"

Musab Tozluk, "Müzik yöntemiyle şarkılarla öğretmek de bunlardan bir tanesi. Müzik insanların kalbine, duygularına dokunan bir şey. O yüzden de öğrencilerimize dil öğretimi verirken sıradan öğretimlerin dışında tekerlemeler, oyun, drama, şarkı gibi yöntemleri kullanmayı tercih ediyorum. Şarkılar ve müzik insanın kalbine dokunan bir şey dedik ve kalbin anahtarını açan bir şey. Öğrencilerin duygularına da dokunduğunuzda bu daha çok kalıcı oluyor" dedi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMEK İÇİN FARKLI YÖNTEMLER DENİYOR

Musab Tozluk, "15 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Göreve başladığım ilk yıllardan beri bu yöntemler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Oyunlar, drama, canlandırma, şarkı ve müziği derslerimde etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyorum" diye konuştu.