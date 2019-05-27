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Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı gafına açıklık getirdi

NTV'nin tecrübeli spikeri, olay olan sözleriyle aslında ne demek istediğini anlattı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 15:07..
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Oğuz Haksever Cumhurbaşkanı gafına açıklık getirdi

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine "Canına okumuşsun" dediği duyulan Haksever, "Öyle demek istemedim" dedi.

"AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM"

Oğuz Haksever'in açıklaması şu şekilde: "27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada" cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi. Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

"OKUMUŞSUNUZ DEDİM, OKUMUŞSUN ÇIKTI YAYINA"

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarından son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü, tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla"

Oğuz Haksever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan gafı VİDEO

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