Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması: Gereken dersi aldım

Haluk Levent, deprem zamanı Ahbap Derneği ile vatandaşlardan 3 milyon TL bağış topladı.

Bu bağışların akıbetini merak eden vatandaşlara da açıklama yapmayan Levent, yurt dışına kaçma planı yaptı.

Almanya'ya gitmek üzereyken yurt dışı yasağı olduğunu öğrenen Levent, rotayı İzmir'e çevirdiği sırada Bursa'da yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Levent'in gözaltına alınmasından sonra gözler, deprem zamanı Ahbap Derneği'ne bağış yapan ve yaptıranlardan birisi olan Oğuzhan Uğur'a çevrildi.

Haluk Levent'in bahisteki gözdesi ortaya çıktı: Bayern Münih

"DERSİMİ ALDIM"

X hesabı üzerinden açıklama yapan ve gereken dersleri aldığını söyleyen Oğuzhan Uğur, resmi kurumlara güvenmenin önemini de söyleyerek şöyle dedi;

"RESMİ KURUMLAR DIŞINDA HAREKET ETMEYECEKSİN"

"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk… "

990 MİLYON TL BAHİS OYNADIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan gözaltı kararının alındığı soruşturmaya dair bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Dosyada; Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.

Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı