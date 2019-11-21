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Öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

Denizli’de evlenmek isteyen ve ikisi de öksüz olan çiftin düğünü sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya ile imece usulü ile yapıldı.

İHA | 21.11.2019 - 16:02..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve ikisi de öksüz olan Özlem Palaz ve Murat Yıldız isimli çift, dünya evine girmeye karar verdi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Ancak düğün yapacak paraları olmayan hatta gelinlik ve damatlık dahi alamayacak durumda olan çiftin imdadına önce komşuları yetişti. Masrafların belirli bir kısmını karşılayan komşuları; maddi yükün altından kalkamayınca bu defa çareyi durumu sosyal paylaşım gruplarından paylaşarak yardım istemekte buldu.

Öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

HAYIRSEVERLER KAYITSIZ KALMADI

Yapılan paylaşımları gören hayırsever vatandaşlar duruma kayıtsız kalmayarak, harekete geçti. Palaz ve Yıldız çifti için ilk iş olarak önce gelinlik ve damatlık alındı, ardından nikah işlemleri yapıldı. Çift, Merkezefendi ilçesinde kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Nikah sonrasında da damat Murat Yıldız’ın oturduğu evin önünde düğün yapıldı.

Denizli'de öksüz çifte imece usulü düğün İZLE

İMECE USULÜ DÜĞÜN

Akşam saatlerinde düğün yapılacağını yine sosyal medyadan duyan vatandaşlar ise adeta eğlenceye akın etti. Düğüne gelen hayırsever vatandaşlar hiç tanımadıkları gelin ve damada, altınlar ve paralar takarak destek oldu. Düğünün bütün masrafları imece usulü ile sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlar ile yapıldı. Bir organizasyon şirketi müzik sistemini ücretsiz olarak düğüne tahsis etti, diğer hayırseverler ise gelin arabası, masa ve sandalye ile düğün pastası masraflarını karşıladı.

Öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

İmece usulü ile yapılan düğünde davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Öksüz oldukları için kimseleri ve maddi durumları olmayan Yıldız çifti, dünya evine girmenin mutluluğu ve heyecanını doyasıya yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift, düğünde emeği geçen herkese minnettar olduklarını dile getirdiler.

Öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

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