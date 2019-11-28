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Öksüz kalan kuzu 'anne' diyor

Balıkesir'de hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyun, ikiz yavruladıktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri 'anne, anne' diye meliyor.

İHA | 28.11.2019 - 10:13..
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Işıklar köyünde hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyunlardan biri, ikiz kuzu doğurduktan sonra öldü.

Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri, 'anne anne' diye meliyor. Kuzuların sahibi İsmail Can, duygularını İHA'ya anlattı.

Balıkesir'de anne diye meleyen öksüz kuzu İZLE

"ANNESİZ OLDUĞUNU HİSSEDİYOR"

Can, "Koyunculukla uğraşıyorum. Bu kuzuların annesi 1 haftadır sürüye gidemiyordu. Bugün sabah yerinden kalkmadı. Bu kuzuları doğurduktan sonra öldü. Başımıza ilk defa böyle bir hadise geldi. Bu kuzular öksüz kaldı. Bu kuzu 'anne anne' diye melemeye başladı. Bu hayvan annesiz kaldığını hissediyor ki böyle meliyor." şeklinde konuştu.

Öksüz kalan kuzu 'anne' diyor

Öksüz kalan kuzu 'anne' diyor

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