Oktay: Esad saldırının bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayi İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasından sonra açıklamalarda bulundu.

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.