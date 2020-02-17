Okulan giden 11 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi

İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'ya servis minibüsü çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan küçük öğrenciye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Nedim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alının servis sürücüsü A.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SERVİS MİNİBÜSLERİ DENETLENSİN"

Küçük çocuğun amcası olaydan sonra gözyaşlarını tutamadı. Bir görgü şahidi yolun karşısına geçtiği sırada öğrenciye minibüsün çarptığını söyleyerek, "Kalp masajı yaptılar ama hastanede hayatını kaybetmiş" dedi. Küçük çocuğun amcası ise, "Acımız büyük yolun karşısına geçtiği sırada kaza yaşanmış. Ne diyebiliriz. Servis minibüsleri denetlensin" dedi.



