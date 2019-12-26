Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda, bazı öğrenciler ve bir öğretmen rahatsızlandı.

Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

27 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





AFAD EKİPLERİ OKULDA İNCELEME YAPTI

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler, evlerine gönderildi.