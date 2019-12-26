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Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa'da, nefes darlığı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan 27 öğrenci ve 1 öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 26.12.2019 - 15:37..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda, bazı  öğrenciler ve bir öğretmen rahatsızlandı.

Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

27 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı


AFAD EKİPLERİ OKULDA İNCELEME YAPTI

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler, evlerine gönderildi.

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

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