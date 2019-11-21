Karaman'da Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde, birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra cesetle birlikte otomobille gezen cinayet zanlısının, bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte otomobile binerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M., arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi VİDEO







CESEDİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bıçakladıkları Hasan Topuzoğlu'nun cesediyle birlikte araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, bu sırada kendilerine dur ihtarında bulunan bekçi ve polislerden kaçmaya başladı.

YAKALANDILAR

Araç sürücüsü S.A.'nın aracı bırakıp kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M., araçla birlikte cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı gözaltına alırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk kontrol sonrası Topuzoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Topuzoğlu ise bugün ikindi namazını müteakip Konya’ya bağlı Bardas Mahallesi'nde toprağa verildi.