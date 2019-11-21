taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6897
Euro
6.3091
Altın
1467.85
Borsa
106613.65
Gram Altın
269.033
Bitcoin
44450.56

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi

Karaman'da öldürdüğü arkadaşının cesediyle otomobille bekçilerden kaçan zanlı, kamerada.

İHA | 21.11.2019 - 17:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman'da Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde, birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra cesetle birlikte otomobille gezen cinayet zanlısının, bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte otomobile binerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M., arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi VİDEO


CESEDİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bıçakladıkları Hasan Topuzoğlu'nun cesediyle birlikte araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, bu sırada kendilerine dur ihtarında bulunan bekçi ve polislerden kaçmaya başladı.

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi

YAKALANDILAR

Araç sürücüsü S.A.'nın aracı bırakıp kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M., araçla birlikte cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı gözaltına alırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk kontrol sonrası Topuzoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Topuzoğlu ise bugün ikindi namazını müteakip Konya’ya bağlı Bardas Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle kaçma anı görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

272
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

160
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

469
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

179
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

160
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

517
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir