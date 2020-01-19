Oltası elektrik tellerine takılın adam hayatını kaybetti

Macron'un zirvedeki hedefi Türkiye oldu

Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le nikah masasına oturan Gönül Yazar, 8. evliliğini yapmış oldu.

Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken, ülkenin başkenti Trablus'ta petrol sahalarının kapatıldığı belirtildi.

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İstanbul'a beklenen kar geliyor

Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde, başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.