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Oltası elektrik tellerine takılın adam hayatını kaybetti

Ordu'da, ırmakta balık avlarken oltasının elektrik tellerine takılması sonucu akıma kapılan, Temel Biçer olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA | 19.01.2020 - 19:12..
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Ordu'da, Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Oltasını dereye fırlattığı sırada misinası elektrik tellerine takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü -1


Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü -2

Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü -3

Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü -4

Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü -5

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