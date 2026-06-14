Ömer Çelik'ten AP'nin Akın Gürlek'e yaptırım hamlesine sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısının yer alması tartışma yarattı.

Yaptırım çağrısının yer aldığı raporla ilgili AP'de henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi ve onaylanmadı.

AP'nin İspanyol temsilcilerinden Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor, 16 Haziran'da Strasbourg'da yapılacak genel kurul oturumunda görüşülecek.

Rapora nihai halini verecek oylama ise 17 Haziran'da yapılacak.

"KISITLAYICI TEDBİRLER ÇAĞRISINI YİNELİYORUZ"

Rapor taslağında, Gürlek hakkında şu ifadelere yer verildi:

“AP, yukarıda açıklanan ciddi demokratik gerileme göz önüne alındığında, Komisyon Başkan Yardımcısı / Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ne, insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililere karşı, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında, AB'deki varlıkların dondurulması da dahil olmak üzere, kısıtlayıcı tedbirler alınması çağrısını yineler.”

AKIN GÜRLEK JET HIZINDA YANIT VERDİ

Bununla birlikte tepki, konunun basına yansımasının ardından geldi.

Bakan Gürlek, rapora sert ve uzun bir açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunun altını çizen Gürlek, "Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki

ÖMER ÇELİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, AP içinde yaşanan çelişkilere atıfta bulunarak sert ifadeler kullandı.

"KENDİSİ İÇİN SİYASİ BİR UTANÇ"

Rapor taslağında kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, "Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken 'sömürge komiseri' üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve Parlamento değerlerini istismardır.

AP’nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.

Bu kişi 'Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör' sıfatını taşıdığı için, 'Avrupa Parlamentosu' hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz." dedi.

EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışarından yapılan yönlendirme çabalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir.



Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI, bir tartışma konusu olamaz.”

"YAPILAN SAYGISIZLIĞA İZİN VEREMEYİZ"

AP içinde yaşanan değişime de atıfta bulunan Sözcü Çelik, "Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir 'siyaset ve insan hakları okulu'ydu. Bugün ise 'sömürge komiseri' edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir.

Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür.

Avrupa Parlamentosu’nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM SUÇLARINI DESTEKLEYEN SİYASİLERİ GÜNDEMLERİNE ALMALILAR"

Avrupa'nın İsrail konusunda iki yüzlü davrandığını belirten Çelik, şunları söyledi:

“Avrupa Parlamentosu’nun başta GAZZE olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu “İNSANLIK İTTİFAKI”nın güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce Parlamento üyelerinin saygı duyması gerekir.



Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu “yaptırım” araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze’deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa’daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan AP’nin diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.”

"SİYASİ YOBAZLAR DEMOKRASİ İLKOKULU'NA GÖNDERİLMELİ"

Bu ve benzeri adımlara gerekli cevapları her daim vereceklerini söyleyen Çelik, "Bugün Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında “SİYASİ BAĞNAZLIĞIN” vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır.

Türkiye’ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının 'SİYASİ YOBAZLIK'la Türkiye’yi hedef almasını reddediyoruz.

Avrupa Parlamentosu’nun bu siyasi yobazları 'DEMOKRASİ İLKOKULU'na göndermesi en doğru seçenektir." diye konuştu.