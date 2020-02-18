Osmaniye'de önce göbek attı, sonra kaza yaptı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile bir fotoğraf daha paylaştı.

Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok" demişti. BEDAŞ'tan gelen yetkilerin stadın elektriğini kesmek istediği ancak yönetimin engel olduğu öğrenildi.

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Bahçeli, Şam'a neden girilmesi gerektiğini açıkladı

Türkiye Şam'a girsin önerisini neden yaptığını açıklayan Bahçeli, "Ankara'yı tehdit altında gördüm, onun için bu teklifi verdim" dedi