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Osmaniye'de önce göbek attı, sonra kaza yaptı

Sumbas ilçesinde, traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak sosyal medyada canlı yayın yapan adam, evine dönerken uçurumdan yuvarlanıp ağır yaralandı.

İHA | 18.02.2020 - 12:18..
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli bölgesinde Halil Akçay, kullandığı 50 AF 490 plakalı traktörü ile boş arazide alkol almaya başladı.

CANLI YAYINDA GÖBEK ATTI, UÇURUMA YUVARLANDI

Bir ara sosyal medya hesabından traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak canlı yayın yapan Halil Akçay, yayını bitirdikten sonra traktör ile evine dönerken virajı alamayarak kontrolü kaybedip uçuruma yuvarlandı.

Osmaniye'de önce göbek attı, sonra kaza yaptı

AĞIR YARALANDI

Halil Akçay'ın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Akçay, daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'de önce göbek attı, sonra kaza yaptı

Osmaniye'de önce göbek attı, sonra kaza yaptı

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