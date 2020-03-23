OneWeb, 34 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX başta olmak üzere, şu anda birçok şirketin uydu internet hizmeti için yarıştığı zaten biliniyor. Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine ilk internet uydularını geçtiğimiz yıl yerleştirmişti.

Ardından Mart 2020'de bir fırlatma daha gerçekleştiren şirket, 34 uyduyu daha yörüngeye göndermişti.

34 UYDU DAHA FIRLATILDI

İngiliz şirketi OneWeb, dünyanın her köşesinde geniş bant internet erişimini sağlamak amacıyla başlatılan uydu takımyıldızı projesi kapsamında, uzaya üçüncü grup uydusunu gönderdi.

Fırlatma işlemi, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Sovyet kozmonot Aleksey Leonov’a adandı.

ONEWEB 74 İNTERNET UYDUSUNA ULAŞTI

Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan uydular, 4’er gruplara ayrılarak yörüngeye yerleşti. Toplam 650 OneWeb uydusunun fırlatılması planlanırken, bu fırlatma ile birlikte uzaya 74 OneWeb uydusu gönderilmiş oldu.

Fırlatmanın ardından 450 kilometre sonra yörüngeye oturan uydular, hareketlerine devam ederek 1.200 kilometre yükseklikte yer alacak.

2021 YILINDA KULLANIMA AÇILACAK

OneWeb'in internet projesi, aslında tahmin edilenden biraz daha geride kaldı. Şirket, iki yıl önce Federal İletişim Kurulu'ndan onay aldıktan sonra ilk internet uydularını 2018 yılında fırlatmayı ve geçen yıl Alaska bölgesinde kullanıma açmayı planlıyordu. Ancak İngiliz şirketi, şu anda söz konusu uydulardan internet erişimi sağlayabilmek için 2021 yılını bekliyor.