taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7454
Euro
6.4007
Altın
1489.9
Borsa
100953.27
Gram Altın
275.644
Bitcoin
42872.27

Önündeki aracı sollamak isterken motosiklete çarptı

Bursa’da yaşanan trafik kazası, araç kamerasına tarafından kaydedildi.

İHA | 24.10.2019 - 12:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İlginç kazanın adresi Bursa'nın Nilüfer ilçesi...

İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza meydana geldi.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, MOTOSİKLETE ÇARPTI

Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Önündeki aracı sollamak istedi, motosikletliye çarptı İZLE

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDU

Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

566
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

266
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

165
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

157
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

185
Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

46
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir