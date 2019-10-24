Önündeki aracı sollamak isterken motosiklete çarptı

İlginç kazanın adresi Bursa'nın Nilüfer ilçesi...
İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza meydana geldi.
HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, MOTOSİKLETE ÇARPTI
Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.
Önündeki aracı sollamak istedi, motosikletliye çarptı İZLE
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDU
Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.