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Onur Sayla, Tuba Büyüküstün'ü silmedi

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'le evliylen koluna yaptırdığı dövmeden vazgeçmedi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 08:31..
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Tuba Büyüküstün’ün eski eşi, oyuncu yönetmen Onur Saylak’ın, magazi dergisine verdiği röportajda bir ayrıntı dikkat çekti.

Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı. Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

T HARFİNİ SİLDİRMİYOR

Onur Saylak boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.

1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte Tuba Büyüküstün ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ın sahibi Umut Evirgen ile birlikte.

Onur Sayla, Tuba Büyüküstün'ü silmedi

Onur Sayla, Tuba Büyüküstün'ü silmedi

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