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Oppo A5s'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Oppo'nun orta segment yeni akıllı telefonu A5s'in Türkiye fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 10:08..
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Çinlı akıllı telefon üreticisi Oppo, aylar önce tanıttığı orta seviye akıllı telefon A5s modelini ülkemizde satışa çıkardı. Gelin bu telefonun Türkiye fiyatına ve detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

oppo a5s

OPPO A5s ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ LCD ekrana sahip Oppo A5s, gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip telefonda 4230 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

13 MP + 2 MP olmak üzere çfit arka kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkan Oppo A5s, ön tarafında ise 8 MP'lik tek bir kamera barındırıyor.

oppo a5s

TÜRKİYE FİYATI

Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkan Oppo A5s'nin Türkiye fiyatı 1.899 TL olarak açıklandı.

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