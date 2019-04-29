Oppo A9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, A serisinin en yeni üyesi orta seviye A9 modelini, düzenlediği bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sundu. 2018'in Kasım ayında tanıtılan A7 modelinin bir üst seviyesi olan Oppo A9'un özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

OPPO A9 ÖZELLİKLERİ

Kavisli ve damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Oppo A9, 6,53 inç büyüklüğünde FULL HD+ LCD ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. MediaTek Helio P70 işlemcisinden güç alan telefonun arka tarafında, 16 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. 16 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamerası bulunan Oppo A9, Android 9 Pie işletim sistemine sahip.





GameBoost 2.0 teknolojisi ile geliştirilmiş bir oyun deneyimi sunan Oppo A9, 4020 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da sıkıntı yaratmıyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan telefonun çıkış fiyatı ise 267 dolar olarak açıklandı.

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