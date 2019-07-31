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Oppo'nun, ekranı kenarlardan arkaya uzanan telefonu görüntülendi

Oppo'nun 'şelale' ismini verdiği yeni ekran tasarımı, telefonun iki yanından da dikey olarak aşağıya doğru devam ediyor.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 14:30..
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Akıllı telefon üreticileri her geçen yıl ekran tasarımında yeniliğe giderek olabildiğince çerçeveleri azaltmaya çalışıyor. Önceleri ekran çentiklerine kamera yerleştirerek çerçevelerden kurtulmak isteyen üreticiler, daha sonra ise ekran deliğine kameraları yerleştirdi. Ardından üstten açılabilir kamerarı kullanmaya başlayan birçok şirket, tam ekran deneyimini kullanıcılara yaşattı.

Ancak Oppo, tam ekran deneyimine farklı bir bakış açısın getiriyor. Oppo genel müdür yardımcısı Brian Chen, şirketin kenarlardan dikey olarak aşağıya doğru inen ekrana sahip ilk telefonunu gösterdi.

oppo

ARKA PANELE KADAR ULAŞIYOR

İlk bakışta Samsung'un edge ekranlarına benzetilen bu tasarım aslında tamamen farklı. Oppo'nun yeni telefonunda bulunacak bu ekran, kenarlardan neredeyse arka panele kadar uzanıyor. Ekranın eğimi ise 88 dereceye kadar çıkabiliyor.

oppo

EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Geçtiğimiz haftalarda, Oppo'nun ekrana gömülü kamera teknolojisini tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. Yukarıda da görebileceğiniz gibi Oppo'nun yeni telefonunda herhangi bir ön kamera bulunmuyor. Bu da telefonun, ekranın altına yerleştirilmiş bir ön kamerayla karşımıza çıkacağını gösteriyor.

OPOPO

TUŞLAR NEREDE OLACAK?

Oppo'nun, her iki kenarında da ekran olması nedeniyle ses-açma ve güç tuşları gibi fiziksel butonları nereye yerleştireceği şimdiden merak konusu. Şirket, telefonun alt tarafına bir güç düğmesi yerleştirerek aynı zamanda ses kontrollerini de bu tuşa yerleştirebilir. Ayrıca ekranın sağ ve sol tarafındaki ekranlara sanal ses butonları da atanabilir.

oppo

Oppo'nun söz konusu telefonuyla ilgili başka herhangi bir bilgi bulunmazken, telefonun önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

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