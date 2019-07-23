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Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İHA | 23.07.2019 - 02:22..
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Ordu’nun Ünye ilçesinde Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler mevkisinde 22:15 sıralarında kaza meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre Fatsa’dan Ünye istikametine gelmekte olan Altun K. idaresindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

Ordu'da yayalara çarpan sürücü 2 kişiyi öldürdü

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