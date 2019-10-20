Ordulu 26 yaşındaki müzik öğretmeni kansere yenildi

Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, ancak öğretmenlik görevi için Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan 26 yaşındaki İncilay Baş'tan geçtiğmiz günlerde kötü haber geldi.

GENÇ ÖĞRETMEN HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Bir süredir lösemi tedavisi gören Baş, hastalığa yenik düştü. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan İncilay öğretmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

PERŞEMBE İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu öğrenilen İncilay Baş'ın bugün memleketi Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.