Gizem Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Bölümünde kadavradan üçüncü kez nakil olmak için geçen yıl eylül ayında hastaneye yattı.

Yaklaşık 14 aydır umutla nakil olmayı bekleyen Kılıç, önceki gün uygun organ bulunamadan hayata gözlerini yumdu.

Kılıç'ın cenazesi bugün Buca Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Organ nakli için 14 aydır bekleyen genç yaşamını yitirdi VİDEO

"BAŞKA GİZEMLER ÖLMESİN"

Gizem'in üvey babası Duran İşlek, yaptığı açıklamada kızının, 3 gün çalışmayan bağırsaklarından kaynaklı kanama rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Kanamanın artması nedeniyle doktorların acil ameliyat kararı aldıklarını anlatan İşlek,"Organ çıkarıldı ama daha önce çok ameliyat geçirdiği için bazı sıkıntılar oldu. Doktorlar, yoğum bakımda uyutarak müşahade altında tutmayı düşündüler. Müşahade altında tutulurken böbrekleri ve karaciğerleri fonksiyonları yitirdi. Diyaliz de yeterli gelmedi. Saat 05.30'da kalbi durdu." dedi.

Kızının, uygun organ bulanamadığı için hayatını kaybettiğini belirten İşlek, aile olarak derin üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Gizem'in organ bağışına dikkatleri çekmek için sosyal medyada yayınladığı görüntüleri hatırlatan İşlek, "Gizem kendi durumunun kötüye gittiğini biliyordu. O videoyu çekme amacı başka hastalara faydalı olmaktı. Maalesef organ nakil konusunda Türkiye'de bağış oranları yeterli değil. Artık başka Gizemler ölmesin, başka aileler üzülmesin. Herkes organ bağışı konusunda daha duyarlı olsun." diye konuştu.

TRAFİK KAZASINDAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Gizem Kılıç'ın, 2010 yılında 12 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları büyük zarar gördü.

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Kılıç, kök hücre nakliyle ince bağırsak nakli olarak sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığının 4 yıl sonra yeniden nüks etmesinin ardından doktorları kadavradan bulunan uygun ince bağırsakla genç kızı yeniden hayata bağladı.

Kontrolleri süren Kılıç, geçen yıl eylül ayında yeniden rahatsızlanması üzerine aynı hastanede tedavi görmeye başladı.

Organ nakli olmayı bekleyen Kılıç, sosyal medyadan organ bağışı konusunda duyarlılık çağrısında bulunmuştu.