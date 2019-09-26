Osman Gökçek: Saadet partili PKK'lıyla yan yana oturamaz

Beyaz TV'de Sürmanşet programında konuşan Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, Almanya'da HDP'lilerin CHP'lilerin Saadet Partililerin, FETÖ'cülerin katıldığı "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" panelini konu edindi.

"SAADET PARTİLİLER BUNU NASIL İÇİNE SİNDİRİYOR"

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın katılmasını eleştiren Gökçek; "CHP var, HDP var kimle FETÖ'cülerle PKK'lılarla. Burada anlayamadığım Saadet Partili Milletvekili Cihangir İslam da var. Cihangir İslam Saadet Partisi'nden milletvekili. Saadet Partililer bunu nasıl içine sindirebiliyor. Orada olan Hayko Bağdat İslam'la dalga geçiyor. Mustafa Altıoklar var "Katil de hırsızı da imam-hatipli" diyor. Müslümanlara, İslam'a hakaret eden biriyle yan yana oturmak size ağır gelmiyor mu? Bir Saadet Partili PKK'lıyla FETÖ terör örgütü mensubuyla bir konferasnta yan yana oturup konuşamaz." dedi.

Osman Gökçek: Bir Saadet partili PKK'lıyla yan yana oturamaz VİDEO