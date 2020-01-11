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Osmangazi Köprüsü'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’dan yola çıkarak Çanakkale’den Yunanistan Adalarına kaçmak isteyen göçmenler yakalandıktan sonra, jandarma ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA | 11.01.2020 - 09:07..
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu İstanbul ilinden Yalova’ya geleceği tespit edilen 34 RS 2030 plakalı kapalı kasa minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan ekipler, Osmangazi Köprüsü gişelerinde, aracı yakalamak için tedbir aldı.

Gişelerden geçiş yapan minibüs jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

48 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araç içerisinde 7 kadın, 14 erkek ve 27 çocuk olmak üzere toplam 48 Afganistan uyruklu şahıs ile birlikte organizatör olarak 1 Türk vatandaşı yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 1 adet Zodiac bot ile muhtelif sayıda can yeleği ve benzin bidonu ele geçirildi.

Osmangazi Köprüsünde 48 kaçak göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsü'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİER

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenlerin Çanakkale’den Yunanistan adalarına gideceğini belirten ekipler, gözaltına alınan sürücünün İstanbul’daki organizatörlerle bağlantısının olduğunu düşünerek araştırma başlattı.

Osmangazi Köprüsü'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsü'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Osmangazi Köprüsü'nde 48 kaçak göçmen yakalandı


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