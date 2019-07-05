3 bin yıllık Hitit kabartması 3 il arasında çiğ köfte krizi çıkardı.

Osmaniye şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe Aslantaş Hitit harabelerinde bulunan bir eser, Osmaniyelileri harekete geçirirken, iddiaları duyan Şanlıurfalıları kızdırdı.

ANAVATANI KADİRLİ

M.Ö. 1000’li yıllarda kurulan ve yine M.Ö. 68 yılında Asurlular tarafından yıkılan Karatepe Hitit harabelerinde 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralı Asativatas’a sunulan bir ziyafet sahnesinde Hitit kralının çiğ köfte ve marul yaprağı yediğini belirten tarihçi Cezmi Yurtsever, çiğ köftenin anavatanının Kadirli ilçesi olduğunu iddia etti.

"DUVAR RESMİ EN BÜYÜK KANITI"

Tarihçi Yurtsever, Karatepe Aslantaş açık hava müzesinde krala yemek sahnesinin olduğu duvar kabartmasını bunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, “1947 yılında Alman arkeolog Bossert ve yardımcısı Halet Çambel burada kazı yaptılar. Toprak altından Hititler dönemine ait M.Ö. 750’li yıllarda yaşamış bir krallığın şehri ile ilgili çok önemli taş eserler ortaya çıktı. Onlar içerisinde bir eser var ki Hitit Kralı Asativatas sofrasında çiğ köfte yiyor. Bakın hepsi burada sofrasında çiğ köfte var, ona yardım eden uşağının elinde marul yaprağı uzatıyor. Dolayısıyla tarihte çiğ köftenin yapıldığı yer Kadirli Karatepe ve bu coğrafya, işte bu duvar resmi de bunun en büyük kanıtıdır.” dedi.

Osmaniye çiğ köfteyi sahiplendi VİDEO



ŞANLIURFALILAR KIZGIN

Bu iddialara ise Şanlıurfalıların cevabı gecikmedi. Şanlıurfalılar, 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasındaki motifin çiğ köfte değil, olsa olsa Adana’ya özgü bici bici olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi.

'BİCİ BİCİYE BENZİYOR' İDDİASI

Şanlıurfa’da çiğ köfte satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet İla, resimdeki yiyeceğin çiğ köfteden çok bici biciye benzediğini söyledi.

Bu tür açıklamaların çiğ köfte tarihini değiştiremeyeceğini belirten İla, Osmaniye’nin kendisine başka bir şey bulması gerektiğini söyledi. Osman Kılı isimli vatandaş ise resimdeki çiğ köfte olsa bile onu yine oraya Şanlıurfalıların götürdüğünü söyleyerek iddialara tepki gösterdi.