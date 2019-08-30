taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8405
Euro
6.4574
Altın
1527.54
Borsa
96718.48
Gram Altın
286.763

Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden patlayıcı madde, tabanca fişeği, alıcı-verici devre ve elektrikli kapsül ele geçirildi.

DHA | 30.08.2019 - 01:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi üzerinde çevre güvenliği sağlandıktan sonra şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

ÇOK SAYIDA SAKINCALI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Gaziantep'ten Adana yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada içerisine gizlenmiş vaziyette 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 adet aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Araçtaki sürücü ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sorguları tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı


Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

Osmaniye'de durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar

Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar

42
UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

2
Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir