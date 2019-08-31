Osmaniye'de evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı.
UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada, 521.78 gram kubar esrar maddesi ile 0,79 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirdi. İmha edilmek üzere uyuşturucu maddelere el konuldu.
EV SAHİBİNE ADLİ İŞLEM
Gözaltına alınan ev sahibi A.K. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.