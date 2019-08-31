taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Osmaniye'de evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

Polisin ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada, 521 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 31.08.2019 - 20:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı.

UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada, 521.78 gram kubar esrar maddesi ile 0,79 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirdi. İmha edilmek üzere uyuşturucu maddelere el konuldu.

EV SAHİBİNE ADLİ İŞLEM

Gözaltına alınan ev sahibi A.K. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Osmaniye'de evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

199
Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

646
Batman'daki katil zanlısının görüntüsü

Batman'daki katil zanlısının görüntüsü

380
Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

1225
Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

172
Merkez Bankası'na atamalar

Merkez Bankası'na atamalar

56
Seren Serengil-Yaşar İpek cephesinde sular durulmuyor

Seren Serengil-Yaşar İpek cephesinde sular durulmuyor

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir