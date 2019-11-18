taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7318
Euro
6.3442
Altın
1460.13
Borsa
106745.62
Gram Altın
269.142
Bitcoin
48589.01

Osmaniye'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan aracın bariyere çarpması sonucu, kazada 1 kişi hayatını kaybeti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 18.11.2019 - 12:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye'de E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu Doğan Temel (38) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

BARİYERE ÇARPTI

Gaziantep'ten Adana yönüne giden Mehmet Akşam'ın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak, demir bariyere çarptığı belirtildi.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Akşam ile Müyesir, (40), Esra (19), Ayfer (43), Doğan (38), Duygu (14), Muhammet Eyyüp Temel (10) ve Yasir Akşam (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Doğan Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

136
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

247
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

506
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir