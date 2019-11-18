Osmaniye'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü

Osmaniye'de E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu Doğan Temel (38) yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

BARİYERE ÇARPTI

Gaziantep'ten Adana yönüne giden Mehmet Akşam'ın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak, demir bariyere çarptığı belirtildi.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Akşam ile Müyesir, (40), Esra (19), Ayfer (43), Doğan (38), Duygu (14), Muhammet Eyyüp Temel (10) ve Yasir Akşam (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Doğan Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.