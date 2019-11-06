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Osmaniye'de hatalı dönüş kazaya neden oldu

Kadirli ilçesinde hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan sürücüye, kazada yaralanan motosikletli sitem etti.

DHA | 06.11.2019 - 14:33..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, market önünde motosikletiyle bekleyen İlker Sarı, çarpışan iki otomobilden birinin savrulması sonucu yaralandı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün yaralıya yardım etmek yerine cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralıya yardım etmek yerine telefonuyla konuştu VİDEO

HATALI DÖNÜŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Osmaniye'nin Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletini alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne çeken İlker Sarı (43), arkasından gelen pikabın sürücüsünün, hatalı dönüş yaptığı otomobile çarparak üzerine savrulması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü İlker Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

''TELEFONLA UĞRAŞMASI ÜZDÜ''

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan İlker Sarı, taburcu edildi. Pikabın üzerine savrulmasıyla kendisini kaybettiğini anlatan Sarı, "Pikap çarparak resmen havaya uçurdu. Kendimi kaybettim ama kısa süre sonra ayağa kalktım. Çok şükür iyiyim. Ama kazaya sebebiyet veren ve hatalı dönüş yapan araç şoförünün bize yardımcı olması gerekirken telefonla uğraşması beni üzdü." dedi.

Sarı, büyük şok atlattığını ve halen olayın şokunu yaşadığını belirterek, trafikte daha dikkatli olunmasını istedi.

Osmaniye'de hatalı dönüş kazaya neden oldu

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