Osmaniye'nin Düziçi’nde ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen Ahmet A., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun Çayı'na girdi. Sabun Çayı'nın derin yerinde küçük çocuğun gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu hemen çevredekilere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Ahmet A., olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Osmaniye'de serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun bedeni sudan çıkarıldıktan sonra sağlık görevlileri ve çevredekilerce, karga tulumba şekilde ambulansa taşınması ise bir cep telefonu kamerasına yansıyarak, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



