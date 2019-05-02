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Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

Hasadı yapılan soğan, tarlada 1 liraya alıcı bulurken tezgahta 6 liraya satılıyor.

İHA | 02.05.2019 - 10:33..
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Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

Osmaniye’de kuru soğan hasadı başladı. Bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki fiyatıyla tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından şikayetçi.

Adana'da havaların ısınmasıyla, ürün hasatlarının yaygınlaştığı ve fiyatların düştüğü belirtilmişti. Sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa kadar indi.

ZAM ZİNCİRİ

Tarladan 1 liraya çıkan soğan; nakliye fiyatı, komisyoncu farkı ve pazarcının kârı eklenince İstanbul'da 6 liradan tüketiciye satılıyor.

“KİLOGRAMI 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ”

Osmaniyeli soğan üreticisi Necati Aykan, soğanda bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, “Çok şükür hasadımız bu yıl güzel. Fiyatlarımız önceleri yüksekti. Vatandaşlarımız da soğanı yüksek fiyattan yiyordu. Fakat şu anda fiyatlar kilogramı 1 liraya kadar düştü. Tahmin ediyorum bu seviyeyi korur. İlk hasat ürünlerimizi genelde İstanbul, Trabzon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gönderiyoruz.

Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

ÜRETİCİ YAKINIYOR

Ülkemizde bu yıl soğan ekimi az yapıldı. Önceleri tarlada fiyatı 2 buçuk lira, 3 lira gibi satılıyordu. Şu anda ise 1 liraya satılıyor. Maliyetimizi zor karşılıyoruz. Gübre mazot ilaç derken üretici olarak sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Osmaniye’de soğan tarlada 1 lira

Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

Osmaniye’de soğanın tarladaki fiyatı 1 lira

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