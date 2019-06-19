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Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Adana’da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü.

İHA | 19.06.2019 - 02:19..
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Adana'nın, Seyhan İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrik dükkanında yangn meydana geldi. Oto elektrik dükkanından alevler yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin üzerinden gerilim hattı geçtiği için ilk başta müdahale edemedi. Elektriğin yetkililer tarafından kesilmesinden sonra itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. İş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 otomobil de küle döndü.Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

İş yeri sahibi, itfaiye ekiplerinin yangını müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğulurken ardından baygınlık geçirdi.
Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

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