taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Otobüsün arkasına tutunup paten kaydı

Patenli gencin, gece vakti halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüntüler vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

İHA | 30.11.2019 - 16:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bir otobüsün arkasına takılan patenli genç uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti.

Patenli genç, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehliye attı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk ediyor.

Pendik’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu -VİDEO

Otobüsün arkasına tutunup paten kaydı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

341
Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

351
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

161
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

181
Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

214
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

462
CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk, termik santral haberini savundu

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir