Otobüsün arkasına tutunup paten kaydı

İstanbul Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bir otobüsün arkasına takılan patenli genç uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti.

Patenli genç, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehliye attı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk ediyor.

Pendik’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu -VİDEO