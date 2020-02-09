Otobüsün çarptığı kadın, 16 gün sonra hayatını kaybetti

Güney Kore'de 4 yıl önce kızını kaybeden bir anne için 'sanal gerçeklik' ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızıyla buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Adıyaman'da polis aracına çarptıktan sonra kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalanırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

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Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü

Çin'in Wuhan kentinde bir ABD’li korona virüsten öldü. Fransa’da ise 5 yeni korona virüs vakası daha onaylandı.