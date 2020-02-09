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Otobüsün çarptığı kadın, 16 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırılan kadın, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA | 09.02.2020 - 05:19..
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İnegöl Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi’nden gelip gara girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs yolun karşısına geçmek isteyen Emel A.’yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu.

16 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın olaydan 16 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Emel A., kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otobüsün çarptığı kadın, 16 gün sonra hayatını kaybetti

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